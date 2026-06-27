イスラエルとレバノンは26日、アメリカの仲介のもと親イラン武装組織「ヒズボラ」とイスラエルの戦闘終結に向けた枠組みを構築することで合意しました。アメリカのルビオ国務長官は26日、イスラエルとレバノンの駐米大使が首都ワシントンで協議を行い、レバノンを拠点とする「ヒズボラ」とイスラエルの戦闘終結に向けた枠組みを構築することで合意したと発表しました。ルビオ長官によりますと、この枠組みはレバノン政府の主権を回