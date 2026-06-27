タレントの堀ちえみが26日に自身のアメブロを更新。石川県へ向かう飛行機の機内で朝食を堪能したことを報告した。【映像】堀ちえみの水着姿この日、堀は「羽田空港の中のホテルで宿泊」していたことを報告。「朝は7時起きです！」と明かし「本日は石川県へ。支度を終えたらこちらを出て、搭乗です」とつづった。その後に更新したブログでは、羽田空港からのと里山空港へ向かう機内の様子を公開。「朝食は機内食をいただきます」と