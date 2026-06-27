４月に改名を発表した女優の結城萌が２７日までに自身のインスタグラムを更新。アイスを食べる姿を公開した。「雨にも負けずアイスを食べる蒸し暑さを吹き飛ばすのです〜〜！（コメントで食べていいよって皆さんが言ってくれたので...）」とつづって、サングラスをかけて半袖の結城がコーンのソフトクリームを食べる姿や傘をさして外を歩く様子などをアップした。最後に「地域によっては、かなりの豪雨で大変な方もいらっ