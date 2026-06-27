女優の内田有紀（50）が27日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。プライベートでの交友関係を明かした。内田がプライベートで交流が深い人物に「天海祐希さんと、加賀まりこさん」と挙げ、食事や近況報告をしていると明かすと、MCの庄司智春は「お店とかは誰が決めるんですか？」と質問。「内田さんがやっぱり一番年下だから…」と続けると「そう思うでしょ？加賀まりこさんが決めてくれる」と明