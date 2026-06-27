横浜F・マリノスは27日、浦和レッズからFW二田理央(23)を完全移籍で獲得したと発表した。同選手は21年に鳥栖でJリーグデビューした選手で、22年よりオーストリアリーグに挑戦。24年に帰国して浦和に加入し、昨季は湘南に育成型期限付き移籍していた。クラブを通じ「覚悟を持ってここへ来ました。新しい環境ではありますが、一日も早くチームに馴染み、力になれるよう全力で取り組んでいきます。このチームのために、誰よりも