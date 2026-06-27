北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組の第3節で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分けた。この試合にDF谷口彰悟の妻で女優の泉里香も駆け付けたことが話題を呼んだが、その際に所持していたスマホの裏側がXで注目されている。夫への愛がスマホに滲み出ていた。日本が決勝トーナメント進出を決めた一戦。会場のダラス・スタジアムでは給水タイム中に日本サポーターの姿も映