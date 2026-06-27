サッカー北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグG組最終節が26日（日本時間27日）に行われ、エジプトとイランは1-1でドローとなった。この結果、A組3位の韓国は決勝トーナメント（T）進出がさらに厳しくなった。いよいよ追い込まれた。24日（日本時間25日）にA組3位で終えた韓国（勝ち点3、得失点差-1）は、G組3位イラン（勝ち点3、得失点差0）を上回れなかった。48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内