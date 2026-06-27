福島１１Ｒ・バーデンバーデンカップ・馬トク激走馬＝リーティアコナル昇級初戦だった前走のサンシャインステークスは逃げて７着だったキングマン産駒。自分のスタイルを貫いての０秒３差で、見せ場は十分につくったレース。クラス２戦目の巻き返しを期す一戦だ。デビュー３戦目から手綱を執り続ける小崎綾也騎手。美浦で取材した記者によれば「ブリンカーが効き、心身ともに成長しています。もともと古馬になってから良くなる