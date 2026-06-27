Ｊ２ジュビロ磐田は２７日、ＧＫ阿部航斗（２８）のＣ大阪への期限付き移籍を発表した。期間は２７年６月３０日まで。同期間中にＣ大阪と対戦するすべての公式戦に出場が可能となる。阿部は新潟県出身。新潟の下部組織で育ち、筑波大を経て新潟でプロデビューし、磐田に移籍した。J１リーグ９試合、Ｊ２リーグ４０試合で通算４９試合に出場。＊＊＊＊以下はクラブを通じての阿部のコメント。このたび、セレッソ大阪に