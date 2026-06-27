女優の足立梨花が結婚から３年を迎えたことを報告した。２６日にインスタグラムで「今日で結婚３年２０２６.６.２６」と報告。「朝からワールドカップ見たりほのぼのしてます笑」と近況を明かした。「久々に結婚式の写真でも」とつづり、当時の結婚式の写真をアップ。白いドレスを着た足立の姿や夫であるボーカル＆手話パフォーマンスグループ「ＨＡＮＤＳＩＧＮ（ハンドサイン）」のＴＡＴＳＵとのショットを公開した。最