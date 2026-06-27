俳優の風間トオルが主演を務める映画「おかえりの湯」（夏目大一郎監督）の公開初日舞台あいさつに出席した。記憶喪失になった若い女性（星乃夢奈）を見つけた男性・佐山（風間）が、自身が支配人を務める温泉で働かせる物語。東京・巣鴨にある「東京染井温泉ＳＡＫＵＲＡ」を舞台に描かれ、風間は「巣鴨の温かさや人間味が出ている作品。笑い所もいっぱいあり、楽しい映画になっていると思います」とアピールした。今作では