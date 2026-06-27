気象台は、27日午後2時25分に、レベル４土砂災害危険警報を神津島村に発表しました。伊豆諸島北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■大島町●レベル４土砂災害危険警報■利島村●レベル４土砂災害危険警報■新島村●レベル４土砂災害危険警報■神津島村●レベル４土砂災害危険警報【発表】■三宅村●レベル２土砂災害注意報■御蔵島村●レベル２土砂災害注意報