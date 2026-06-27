■FIFAワールドカップ2026グループGニュージーランド 1−5 ベルギー（日本時間27日、BCプレイスバンクーバー）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子ベルギー代表（FIFAランク9位）は、ニュージーランド代表（同85位）を5−1で下し、今大会初勝利をあげ、2大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。ベルギーは前半、レアンドロ・トロサール（31）のゴールで先制すると、後