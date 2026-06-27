お笑いタレントのだいたひかるが26日に自身のアメブロを更新。息子が体調を崩し、病院で診察を受けた結果を報告した。【映像】木下優樹菜さん、めまいがする中で作った3人分のお弁当この日、だいたは「園から連絡」というタイトルでブログを更新し「毎朝、検温して、登園していて平熱だったけれど…園から嘔吐したと電話があり」と、息子が通う園から連絡があったことを報告。「もう一度、嘔吐するようならお迎えに来て下さい