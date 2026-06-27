演歌歌手の藤あや子が26日に自身のアメブロを更新。具材にこだわった手作りのおでんを公開した。【映像】藤あや子、夫婦乾杯ショット＆2人分の手料理この日、藤は「おでん」というタイトルでブログを更新し「この時期のおでんは身体を芯から温めてくれますね」とコメント。食卓に並んだおでんの写真を公開した。続けて、調理のコツについて「大根は茹でてから冷水でしっかり冷やしてから鍋に投入すると味がしみしみに」と説