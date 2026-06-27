夫婦漫才コンビ「かつみさゆり」のさゆり（56）が27日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に復帰した。かつみ・さゆりは番組内の「メチャ売れ！！」のコーナーを担当しているが、さゆりは先週20日の同番組を体調不良のため欠席。かつみ（63）が1人で出演していた。さゆりは元気よく登場すると、「迷惑かけてすみませんでした、皆さん」と手を合わせて謝罪。かつみが「先週、僕が1人で出てきたから、