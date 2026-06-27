≠MEが、新メンバー追加オーディションの開催を発表した。 （関連：【映像あり】≠ME、新メンバー追加オーディション告知動画） 本オーディションの応募期間は、6月26日から7月26日23時59分まで。応募資格には、満12歳～満24歳の女性、芸能経験不問などが挙げられている。 オーディションの新たな情報は、≠MEオフィシャルX（旧Twitter）およびオーディション特設サイト