熊本地方気象台によりますと、熊本県は、台風7号や湿った空気の影響でおおむね曇りで、雨が降っている所があります。28日は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りで雨が降る所がありますが、高気圧に覆われて晴れとなる所もあるでしょう。 ＜画像で確認する＞熊本県の明日以降、来週の天気雨シミュレーション 阿蘇地方では、27日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に注意してください。阿蘇地方の27日正午から28日正午までの