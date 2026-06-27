日本テレビの伊藤遼アナウンサー（３２）が２７日に自身の「Ｘ」を更新。声帯炎で休養していることを明かした。伊藤アナは「風邪からの声帯炎で声が出なくなり、２週間ほどお休みしています」と報告。「声を使う仕事をしている身として、悔しく、不安な毎日です。ただ、治療期間は、Ｗ杯のおかげで楽しく過ごせています！」と明かした。治療中の伊藤アナだが、この日は誕生日だ。「本日３２歳になりました。徐々に仕事復帰す