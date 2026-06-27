Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２７日、Ｊ１水戸のＭＦ長尾優斗（２４）の完全移籍加入を発表した。長尾は２００１年８月３１日生まれ、大阪府出身で１７８センチ、７２キロ。Ｇ大阪ユースから 関学大を経て 水戸に入団。通算出場記録はＪ２リーグ４３試合、Ｊ３リーグ１１試合、百年構想リーグ６試合。＊＊＊＊長尾はクラブを通じて以下のようにコメントした。はじめまして！水戸ホーリーホックから加入することになりました、長尾優