◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・ほっともっと神戸）オリックス・佐藤一磨投手が２か月ぶりに１軍合流を果たした。育成出身の７年目左腕。今季はリリーフとして開幕１軍入りし、４試合で防御率３・００の成績を残していた。４月２０日に出場選手登録を抹消されると、ファームでは先発として調整。直近では、２３日の西武戦（カーミニーク）で７回を２失点と好投していた。エースの宮城や山下を欠く先発陣では、曽谷が