「NEWS」のメンバー、小山慶一郎（42）の妻で、AAAの宇野実彩子（39）が、スタイル際立つ最新ショットを公開し反響が寄せられている。【映像】宇野実彩子、我が子との写真2024年3月12日に小山と結婚し、翌年6月6日には、第1子出産を報告していた宇野。Instagramでは、左手薬指に指輪をつけたプライベートショットや美脚が際立つキャミソールワンピース姿を披露しており、「ほんとに産後ー!?」「ほっそーーー」など、様々なコ