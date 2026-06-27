演歌歌手市川由紀乃（50）が27日、東京・中野区役所で行われた「台湾文化祭2026」の開幕式に参加し、スペシャルアンバサダーの就任式を行った。式の後はミニライブを開催。新曲「ちりぬるを」、ヒット曲「命咲かせて」、そして台湾出身の歌姫テレサ・テンさんの代表曲「時の流れに身をまかせ」を歌唱した。流ちょうな中国語であいさつし「スペシャルアンバサダーの就任を心から感謝申し上げます。台湾には1度だけ行ったことがある