スーパーでよく見かけるようになった「ズッキーニ」。旬ということもあって低価格で、使い勝手がいいのも嬉しいですね。今回は、覚えておくとサッと作れるレシピをお届けします。 ▼食欲全開！「カリカリ焼き」 輪切りにして焼いたズッキーニは香ばしさMAX。カリカリチーズとの相性もよく、パクパク食べられそう。あと一品はもちろん、お酒のアテにもぴったりです。 ▼「ポン酢あえ」でさっぱりと ズッキーニを細切りにして塩