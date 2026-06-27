サッカー日本代表FW・上田綺世の妻でモデル・インフルエンサーの由布菜月が25日、自身のインスタグラムを更新。4月に誕生を発表した第1子を抱っこした、親子2ショットを披露した。【写真】「目元が綺世選手、口元が由布さんに似てる気がします」親子2ショット披露の由布菜月※6枚目〜由布は「いつかの父の日。家族で焼肉に行ってきた！いつもありがと」と感謝の言葉を添えて、わが子を愛おしそうに抱く、私服のオフショット