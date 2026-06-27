セクシー女優の瀬戸環奈が、27日までに自身のXを更新。ギャル風のショットを公開した。【写真】ファン歓喜！瀬戸環奈「たまにはギャルな…」ショット瀬戸は「おはようたまにはギャルなセトカンどうですか？」と写真を添えて投稿。ファンからは「ギャルなセトカンも最高」「かわいすぎる」「ギャルバージョンいい」などといった感想が寄せられている。