日本テレビの伊藤遼アナウンサー（32）が27日、自身のXを更新。「2週間ほど」休養していることを明かした。「風邪からの声帯炎で声が出なくなり、2週間ほどお休みしています」と報告。「声を使う仕事をしている身として、悔しく、不安な毎日です」とつづった。とはいえ、「ただ、治療期間は、W杯のおかげで楽しく過ごせています！」とも。「そんな中、本日32歳になりました。徐々に仕事復帰する予定です！頑張ります！皆様も