俳優の木南晴夏（40）がInstagramに投稿した、プライベート感あふれる写真に様々な反響が寄せられている。【映像】木南晴夏、残りもの朝食プレート＆自撮りショット2018年6月に、俳優の玉木宏（46）との結婚を報告した木南。2020年8月に第1子、2025年12月に第2子の誕生を発表していた。Instagramでは、撮影現場で大量のパンを前にした姿や、キッチンでのオフショットを披露しているほか、「THE 残りもの朝ごはんプレート め