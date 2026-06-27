「広島−阪神」（２７日、マツダスタジアム）広島が床田寛樹投手を７番起用する大胆オーダーを発表した。床田は「７番・投手」でスタメン。８番には捕手・石原、９番には遊撃・矢野が入った。床田が７番起用されるのはプロ９年目にして初めて。ここまでは打率・２００の成績で、打撃が得意。２４年の球宴では代打安打も記録している。試合開始は１４時予定。スタメンは以下の通り。１番・中堅名原２番・二塁菊池３番・