人気女子ボートレーサーの守屋美穂（３７＝岡山）が２７日、ボートレース鳴門でトークショーを行った。この日はＳＧ「第３６回ボートレースグランドチャンピオン」５日目。守屋は「鳴門は好きな水面です。小さい頃は四国に住んでいたので親しみもあります」と明かした。この日の控室は１Ｍ近くの部屋。「本当に１Ｍを真上から見ることができて迫力がすごかったですね。映像で見るのとは全然、違いました」とビックリ。「やっ