スウェーデン戦でNHK解説サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦でNHK解説を務めた元日本代表・本田圭佑は、失点後の光景に注目していた。スウェーデン戦の本田は日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。後半