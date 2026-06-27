香川県立ミュージアム(資料) 香川県立ミュージアムは、収蔵している美術品や歴史資料を題材にした全5回の講座を2026年7月から2027年2月にかけて開催します。 初回（7月23日・26日）は屋島に関する絵図や地図、観光案内図を解説します。第2回（9月3日・6日）は白峯寺～国分寺～根香寺を結ぶ五色台の遍路道について解説します。第3回（９月10日・13日）は銅鐸に描かれた絵から原始の香川について解説