◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・ほっともっと神戸）オリックス・森友哉捕手が１軍合流を果たした。上半身のコンディション不良を訴え、２日に出場選手登録を抹消。２１日に実戦復帰し、ファーム・リーグの３試合では９打数５安打と状態を上げていた。２６日には杉本が登録抹消。森友はさっそく早出で守備練習などを行い、攻守の要が打線に勢いをつけられるか注目だ。この日は、下半身のコンディション不良で離脱して