元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が、実妹とのディズニーショットを披露し注目を集めている。２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「ほんとの姉妹でディズニーコーデ」と書き出すと、おそろいの赤いスパンコールの大きなリボンがついた黒いミニーマウスのカチューシャに、ドット柄のワンピースに赤いカーディガンを肩掛けしたリンクコーデを披露。「デニム+赤＋ドット♡みんなもディズニーコーデしてね」と呼び