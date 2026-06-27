◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）広島・床田寛樹投手がプロ入り後初めて「７番」でスタメン出場する。床田は球界屈指の「打てる投手」。今季は２０打数４安打の打率２割。昨季はプロ１号を放つなど、５４打数１４安打で打率２割５分９厘をマークしていた。２４年７月２３日のオールスター（エスコン）では代打で右前打を放ったこともある。来季からセ・リーグでもＤＨ制が採用され、投手の打席は