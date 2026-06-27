ハライチの岩井勇気が２５日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、地元の先輩でもある俳優の的場浩司のヤンチャ伝説を明かした。この日は「男の美学やっぱりカッケェ話」と題し、出演芸人たちが今まで出会った「カッケェ」人たちのエピソードを紹介していった。岩井は「地元が埼玉の上尾なんですけど、地元の先輩の的場浩司さん」と切り出し、「昔、本当にイケイケの頃」と的場がヤンチャだった若い頃の話を紹介。「地元