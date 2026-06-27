料理研究家の桜井奈々が25日と26日に自身のアメブロを更新。故障したエアコン2台を購入した際の合計金額を明かした。25日のブログで桜井は「エアコン2台同時に壊れました」と悲劇を報告。「寝込みたいほどショック。笑 金額ヤバすぎる」と心境を吐露していたが、その後に東京都の補助金制度を発見したといい「障害者手帳あるとなんと80000円引き」「ありがたすぎる」とつづった。26日に更新したブログでは「無事に2台購入完了」と