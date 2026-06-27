最新のキャンピングカーを集めたイベントが石川県産業展示館4号館で開かれています。会場には200万円台の軽乗用車をベースにしたキャンピングカーからワゴンタイプ、トレーラータイプのものなど約100台が展示・販売されています。キャンピングカーは、災害時にプライベートな空間が確保できる「動く避難所」として期待されていてトイレやシャワーがついているモデルも多く見られました。このイベントはあすまで開かれています。