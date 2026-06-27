◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダ）阪神・前川右京外野手が「６番・左翼」に名を連ね、１２日のオリックス戦（京セラドーム）以来８試合ぶりに先発出場する。相手先発の床田に対しては、昨季１４打数６安打の打率４割２分９厘と打ちまくった。３試合連続雨天中止で４日ぶりのゲームとなるが、自慢の打棒でチームを勝利に導く。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅高寺２番・二塁