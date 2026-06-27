６月２７日の福島６Ｒ・２歳新馬（ダート１１５０メートル、１０頭立て）は２番人気のエランヴィータ（牡２歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父シャンハイボビー）が上がり最速の脚を使ってデビュー戦を勝利で飾った。勝ち時計は１分９秒０（稍重）。五分のスタートから道中は中団をリズム良く追走。３コーナー５番手から４コーナー２番手まで押し上げて迎えた直線は、断然の１番人気だった逃げ馬を上がり最速３６秒５で差し切って、１