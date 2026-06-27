◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ茨城―巨人３軍（２７日・牛久）巨人は午後５時からＢＣ茨城と３軍戦を予定していたが、グラウンドコンディション不良のため中止と発表された。前日２６日は水戸で同戦が予定されていたが、雨天中止。３軍は２試合連続中止となった。１軍は横浜スタジアムでのＤｅＮＡ戦が台風の影響で中止となり、これで２４日・広島戦（マツダ）から３試合連続中止。２軍は午後６時から日鉄鋼板ＳＧＬスタジア