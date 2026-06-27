27日の函館7R・3歳以上1勝クラス（芝2000メートル）はドウアドバンテージ（牡5＝四位、父ハーツクライ）がV。騎乗した武豊（57）は通算4995勝目をマーク。5000勝まで、あと5勝とした。鞍上は「前半はあまり進んでいかなかったので、そのまま進めて。3、4角もそんなに手応えが良くなかったので、あまり大外を回さないようにした。直線に向いて外へ出れてからは良い脚だった」と相棒を称えた。武豊は24日、自身のブログを更新