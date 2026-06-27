日本医師会の会長選で3選が決まり、記者会見する松本吉郎会長＝27日午前、東京都文京区日本医師会（日医）は27日、定例代議員会を東京都内で開き、会長に松本吉郎氏（71）の3選を正式に決めた。任期は2年。松本氏は選出後の記者会見で、医師数の地域的な偏在を課題に挙げ、是正に取り組む考えを示した。「政府や関係省庁と連携し、少しでも良い方向に向けるように頑張りたい」と語った。政府の医療施策を巡っては「医師会や国