「タッピング」するニホンザル＝2025年6月、兵庫県洲本市（奈良女子大の貝ケ石優特別研究員提供）手で「ちょん」と触れると毛繕いが始まる―。兵庫県の淡路島に生息するニホンザルが、相手の体に「タッチ」して毛繕いのきっかけづくりにしているとの研究成果を、奈良女子大の貝ケ石優特別研究員（比較行動学）が27日までに発表した。仲良しではないサルが相手のことが多く、交流を誘いかけることを意図しているとみられる。貝