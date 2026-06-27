アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が27日、公式Xを更新し、メンバー早瀬ノエル（22）のXアカウントが「不正アクセスを受けている」と発表した。「お知らせ」とのタイトルで投稿し、「早瀬ノエルのXアカウントが第三者による不正アクセスを受けていることを確認しております」と伝え、ファンに注意を呼びかけた。今後は「進展があり次第、改めてご報告いたします」としている。以下、発表全文◇◇◇【お知らせ】現在、FRUI