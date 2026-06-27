東京女子プロレス２７日の両国大会で、新人のさとうもも（１５）が７月１８日の東京・後楽園ホール大会でデビューすると発表した。さとうはアイドルグループ「原宿学園」のメンバーとしても活動する高校１年生で、ＤＤＴに所属する佐藤大地の妹。今年３月２９日の両国国技館大会で行われたアイアンマンヘビーメタル級バトルロイヤルに出場後、プロレスラーを目指すために東京女子プロレスに練習生として入団した。この日の大