◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（２７日・マツダスタジアム）広島の床田寛樹投手が「７番・投手」でスタメン出場する。これまで８番で出場することはあったが、７番は自身初。野間峻祥外野手は今季初めて３番に入った。エレフリス・モンテロ内野手、サンドロ・ファビアン外野手はスタメンを外れた。チームは２３日の巨人戦（マツダ）で敗れ、連勝がストップ。借金は１３に戻った。この日の試合前時点で、４位・ＤｅＮＡとゲ