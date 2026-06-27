【モデルプレス＝2026/06/27】歌手でタレントの中川翔子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しい髪色を公開し、話題となっている。【写真】双子出産41歳タレント「お人形さんみたい」ピンクヘアで雰囲気ガラリ◆中川翔子、ピンク髪ショット公開中川は「髪 ピンク入れましたー ラッキーカラー」とつづり、明るい茶髪からラッキーカラーのピンクを取り入れた新ヘアを公開。艷やかなピンクブラウンのロングヘア姿で、額