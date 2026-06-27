俳優・アーティストであるのんさんが6月27日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを多数公開しました。【写真を見る】【 のん 】青いマキシドレスのオフショット公開にファン反響「美しさが溢れてる」「眩しさと透明感がスゴイ」のんさんはノースリーブの青いマキシドレスに、ライトブルーのサンダルを着用。カメラの前で様々なポーズを決めています。 青い空をバックに見せる、のんさんの凜とした表情が印象的です。&