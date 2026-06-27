■MLBパドレス 7ー1 ドジャース（日本時間27日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースは敵地で行われたパドレスとのカード初戦で逆転負けを喫した。先発の佐々木朗希（24）は今季14度目の登板で、4回0/3、81球を投げて被安打3、奪三振2、四死球6、失点3（自責点3）で5敗目。“1番・DH”で先発出場した大谷翔平（31）は4打数1安打で2戦連続ヒットをマークした。試合はM.ベ